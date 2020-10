Jarig KLM krijgt kort geding cadeau van Greenpeace

Het intrekken van de steun zou het faillissement betekenen van KLM, waarvan toekomst al aan een zijden draad hangt. Zonder een leningpakket van €3,4 miljard is de luchtvaartmaatschappij niet in staat om de coronacrisis te overleven. Vorige week leverde KLM een herstructureringsplan in, teneinde aanspraak te maken op de leningen. De coronacrisis heeft de luchtvaart zeer hard geraakt. Er wordt nog nauwelijks gereisd, omdat grenzen dicht zijn.

„Het is in deze tijden van belang dat partijen gezamelijk optrekken”, zegt voorzitter Marnix Fruitema van de luchtvaartkoepel Barin. Aan KLM hangen 100.000 directe en indirecte banen vast. „Er zijn strenge hinder-en milieuvoorwaarden aan KLM gesteld. In andere landen hebben overheden hun luchtvaartmaatschappijen ook gesteund en voorwaarden gesteld. KLM leeft niet op een eiland, we hebben al een voortrekkersrol.” Zo wordt KLM verplicht om in 2030 14% duurzame brandstof te gebruiken, moet het nachtvluchten opgeven en de CO2-uitstoot reduceren. Maar dat vindt Greenpeace niet genoeg.

Minister Hoekstra (Financiën) zei eerder bij de aankondiging van de zaak dat hij vertrouwen heeft in de afloop. Volgens hem voldoen de voorwaarden voor de leningen aan alle eisen van de Europese Commissie. De milieuactivisten zijn vooralsnog alleen in Nederland naar de rechter gestapt. De milieuactivisten denken een kans te maken omdat Urgenda de staat eerder op de knieën kreeg via een rechtszaak over het klimaat en zorgplicht. KLM was niet bereikbaar voor commentaar.