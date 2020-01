Dow breekt door grens van 29.000 punten heen

Daarmee zijn mogelijke nieuwe records in de maak na de recordstanden bij het slot donderdag. Beleggers reageren op een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid. Verder zijn de markten in afwachting van het cijferseizoen dat volgende werk losbarst.

Op de financiële markten overheerste donderdag de opluchting omdat een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran voorlopig uitblijft. Het banenrapport van het ministerie van Arbeid wordt door de financiële markten scherp in de gaten gehouden, mede omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed zijn op het consumentenvertrouwen. Ook de Federal Reserve volgt het banencijfer nauwlettend.

Bij de bedrijven staat Boeing weer eens in de schijnwerpers. Medewerkers van de vliegtuigbouwer hadden sterke twijfels over de ontwikkeling van de 737 MAX, die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond wordt gehouden. Dat blijkt uit honderden interne berichten die het bedrijf heeft vrijgegeven. Boeing noemt de inhoud van de vrijgegeven berichten "compleet onacceptabel". Het bedrijf stuurde de informatie eerder al door aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Farmaceut Eli Lily weet de aandacht op zich gericht. De onderneming maakte bekend biotechnologiebedrijf Dermira over te nemen voor een bedrag van 1,1 miljard dollar. Verder is er aandacht voor GrubHub. De maaltijdbezorger sprak berichten tegen over dat het zichzelf in de etalage zou hebben gezet. Die geruchten zorgden eerder voor een fikse koerssprong voor het bedrijf.

Automaker Tesla profiteert mogelijk van een positief analistenrapport van Piper Sandler. Daarin werd met name op de groeipotentie in China, waar de Tesla-fabriek sinds kort operationeel is, gewezen. Ook techreus Apple lijkt hoger te openen door een optimistische toon van analisten van Credit Suisse voor het aandeel. Apple-toeleveranciers Qorvo en Skyworks Solutions weten zich gesteund door adviesverhogingen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot donderdag op 28.956,90 punten. Dat is de hoogste slotstand ooit en 0,7 procent meer dan een dag eerder. De brede S&P 500 won ook 0,7 procent, tot 3274,70 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 9203,43 punten.