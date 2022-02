Pomphouders: benzineprijs steeds verder uit de pas met buurlanden

Daardoor wordt het voor automobilisten nu nog voordeliger om over de grens te tanken, zo redeneren de pomphouders. Nederlandse ondernemers die een tankstation hebben in de buurt van de grens lopen daardoor veel omzet mis, klagen ze.

„De benzineprijs is opgebouwd uit de kale brandstofprijs, opgehoogd met accijnzen en daarbovenop wordt ook nog eens 21 procent btw geheven”, legt BETA-voorzitter Ewout Klok uit. „Dit systeem zorgt ervoor dat als de kale brandstofprijs stijgt, de belastingcomponent steeds groter wordt.” BETA roept de overheid daarom op direct een einde te maken aan het systeem van gestapelde belastingen op brandstof.

De organisatie heeft in het verleden vaker op deze problematiek gewezen. Maar door de oorlog in Oekraïne zouden de verschillen aan de pomp met Duitsland en België alleen maar groter en groter worden. Vanwege de invasie zijn de olieprijzen wereldwijd flink opgelopen en de oliesector rekent dat door in de tarieven voor automobilisten.

De Nederlandse adviesprijs voor benzine gaat al voorbij de 2,20 euro per liter, werd donderdagavond aangekondigd door consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten houdt. Die adviesprijs hoeft meestal alleen maar langs de snelweg te worden betaald. Bij diverse goedkope pompen in Nederland is het nog wel mogelijk om voor minder dan 2 euro per liter te tanken.