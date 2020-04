’Italië vormt beperkt risico voor aandelen’

Italië ziet zijn staatsschuld door de coronacrisis fors verder oplopen en onder meer Nederland steekt een stokje voor de uitgifte van eurobonds. Hierdoor is de 10-jaarsrente in de afgelopen weken fors gestegen van minder dan 1,5% tot nagenoeg 1,9% na al even boven 2% te zijn beland. In tegenstelling van obligatiebeleggers maken aandelenbeleggers zich vooralsnog weinig zorgen over Italië, maar dat kan veranderen als de rente nog verder stijgt. Zwanenburg heeft echter goed hoop dat de Europese Centrale Bank dit met obligatieaankopen niet laat gebeuren. Ongetwijfeld gaat voorzitter Christine Lagarde daar woensdag tijdens de persconferentie na afloop van ECB-vergadering op in. Het lijkt voor de ECB wel een stap te ver om in navolging van de Fed te besluiten voortaan ook high yield te kopen, ofwel obligaties van bedrijven met een matige kredietrating.

Olieprijzen

Ook de enorme volatiliteit van de olieprijzen, met name van Amerikaanse WTI, vormt een risico. Zwanenburg wijst erop dat het grote overaanbod weliswaar voor prijsdruk zorgt, maar dat de ongekende terugval begin deze week tot tientallen dollars negatief een technische oorzaak had. „Veel beleggers speculeerden via ETF’s (passieve beleggingsfondsen, red.) op een herstel van de olieprijs. Op 20 april liepen de kosten van het doorrollen van het termijncontract met een maand echter sterk op, wat zijn weerslag had op de prijs.” Hij maakt zich niet al te veel zorgen over de olieprijs. „Producenten zullen de bron of de raffinage niet snel dicht gooien, zolang de opbrengt hoger is dan de marginale kosten. De huidige hoge overcapaciteit zal echter snel verminderen als de lockdown wordt versoepelt. Ik verwacht dat de olieprijs dan gaandeweg weer zal klimmen tot boven $40.”

Volgende week komen ook weer veel bedrijven met kwartaalcijfers. Zwanenburg is vooral geïnteresseerd in die van Alphabet, de moedermaatschappij van Google, dinsdagavond. „Omdat de advertentie-uitgaven wereldwijd onder druk staan, zouden de cijfers kunnen tegenvallen. Maar voor de lange termijn blijf ik positief.”

Technologie

De beleggingsstrateeg adviseert langetermijnbeleggers te blijven zitten en geen winst te nemen na de prachtige herstelbeweging van de aandelenbeurzen in de afgelopen weken. „De curve in het aantal virusbesmettingen is aan het dalen en wereldwijd wordt over versoepeling van de overheidsmaatregelen nagedacht. Dit biedt hoop dat het vanaf eind dit jaar geleidelijk beter zal gaan met de economie. De AEX heeft dit jaar nog altijd zo’n 16% ingeleverd. En hoewel het nu economisch heel slecht gaat en de bedrijfswinsten fors onder druk staan, zijn er voor de lange termijn voldoende groeikansen in onder meer de technologiesector.”

Tegengeluid

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan is minder optimistisch, hoewel hij erop vertrouwt dat veel economieën eind mei weer open zullen gaan. „Het is ook positief dat regeringen en centrale banken wereldwijd op een gecoördineerde manier hebben ingegrepen. Het blijft echter onzeker hoe hoog de economische schade zal uitvallen. De kans op een tweede golf besmettingen blijft aanwezig, zolang er geen vaccin of medicijn is.”

Hij meent ook op dat de analistenconsensus van een gemiddelde daling van de bedrijfswinsten voor dit jaar met 15% veel te optimistisch is. „Aandelen zijn in mijn ogen te duur en licht onderwogen in onze beleggingsportefeuilles. We overwegen wel extra bedrijfsobligaties te kopen, die dankzij de opkoopprogramma’s van centrale banken minder risicovol zijn.”

Weekagenda

Maandag 27 april (Koningsdag)

13.00 VS: Kwartaalcijfers Garmin

22.05 VS: Kwartaalcijfers NXP Semiconductors

Dinsdag

01.00 Japan: Werkloosheid (maart)

03.00 Japan: Rentebesluit

13.00 VS: resultaten Southwest Airlines, Caterpillar, Harley Davidson, Pepsico

14.00 Jaarvergaderingen Galapagos en ING

14.30 VS: Handelsbalans, groothandelsvoorraden (maart)

15.00 VS: Huizenprijzen

16.00 VS: Consumentenvertrouwen

22.00 VS: Resultaten Alphabet, Starbucks

Woensdag

06.30 NL: producentenvertrouwen

11.00 EU: consumentenvertrouwen

14.00 VS: Resultaten YumBrands, Boeing

14.30 VS: Economische groei VS eerste kwartaal

16.00 VS: Aanstaande woningverkopen

16.30 VS: Olievoorraden

18.00 Resultaten Unibail-Rodamco-Westfield

20.00 VS: Rentebesluit

22.00 VS: Resultaten Facebook

Donderdag

07.00 Resultaten Fugro, Shell, Corbion, KPN, Besi, Brunel

09.00 Spanje: Economische groei 1e kwartaal

09.55 Duitsland: werkloosheid

11.00 Italië: Economische groei

13.45 ECB: Rentebesluit

14.30 ECB: Toelichting op rentebesluit

14.30 VS: Steunaanvragen, persoonlijke inkomens en -bestedingen

Vrijdag

08.00 Kwartaalupdate ForFarmers

09.00 Dag van de Arbeid: Amsterdamse beurs gesloten. Brussel, Parijs en Frankfurt zijn ook dicht.

13.00 VS: Kwartaalcijfers Estée Lauder

14.00 VS: Inkoopmanagersindex dienstensector (april)