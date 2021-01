Geen toestemming vrouw, streep door aandelenlease

Premium Financieel

Column: oplopende rente geen gevaar voor aandelen

Nadat de Democraten in de Verenigde Staten de meerderheid in de Senaat verkregen is de lange rente snel opgelopen. Op 1 januari lag de rente op een tienjarige Amerikaanse staatslening onder de 1%. Inmiddels is dat 1,2% en staat de dertigjarige bijna op 2%.