Olieprijs in VS duikt weer onder $40

De WTI-prijs gleed rond 15.00 uur (Nederlandse tijd) bijna 4% weg naar een niveau van $39,60 per vat, dicht tegen het laagste niveau van halverwege september. Eind augustus was de prijs van het zwarte goud nog flink opgeveerd tot boven de $42.

De neergang van de olieprijs werd in de hand gewerkt vanwege de vrees dat de aanscherping van de coronaregels in veel landen stevige weerslag gaat krijgen op de vraag naar olie.

Medewerkers van oliekartel OPEC hebben vandaag overleg gehad over de gang van zaken op de oliemarkten, Vooral de onzekerheid over de toekomstige vraag naar olie stond daarbij hoog op de agenda.

Eind april werd de olieprijs in de VS zelfs negatief. Speculanten speelden daarbij een grote rol door massaal in te zetten op een val van de olieprijs tijdens de eerste coronagolf.