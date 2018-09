Wachten op cijfers arbeidsmarkt

Het belangrijkst voor de markten was de uitspraak dat “argumenten voor (een Amerikaanse renteverhoging) sterker zijn geworden”. In onze optiek komt dit overeen met de aanhoudend havikachtige toon in recente uitlatingen van officials van de Federal Reserve, hoewel het geen garantie vormt voor een of twee renteverhogingen in de rest van 2016.

Dollar-rally

Na enige aarzeling reageerde de markt op de eenduidig havikachtige toon van de speech. De dollar spurtte omhoog, de rente op Amerikaans schatkistpapier steeg en aandelenkoersen daalden.

Britse meevaller

In tegenstelling tot de zwakke indicatoren voor het zakenleven vielen de cijfers over de reële activiteiten in Engeland veel beter uit dan was verwacht na het schokkende resultaat van het referendum.

De werkloosheidsaanvragen in juli daalden verrassend en de detailhandelsverkopen waren ook veel beter dan verwacht. Dit zijn echter bijzonder volatiele cijfers die maar een deel van het plaatje van de Britse economie weergeven.

Dempend effect

Maar, de aanname dat de daling van de koers van het Britse pond de korte termijn effecten op de economie zal dempen begint terrein te winnen.

Het pond won terrein tegenover de euro en het lijkt er steeds meer op dat de bodems die na het referendum zijn gezet op de middellange termijn stand zullen houden.

De PMI index van de Britse inkoopmanagers bleef in augustus ruwweg nagenoeg onveranderd. Tot dusverre lijken de managers niet gehinderd te worden door de uitkomst van het referendum en het vertrouwen blijft op het niveau dat overeen komt met een bescheiden groei in de gehele Eurozone.

Maar dit gemiddelde verhult grote verschillen tussen de diverse nationale economieën. Zo toont Spanje een sterke groei, daarmee de politieke onzekerheid door het feit dat de partijen geen regering kunnen vormen van zich afschuddend.

En intussen maakt Duitsland een pas op de plaats en lijkt Italië niet in staat om overtuigend van start te gaan.

Arbeidsmarktcijfers

De komende week zal vooral nieuws uit de VS de valutamarkten beïnvloeden. Vrijdag krijgen we het laatste belangrijke economische nieuws te verwerken vóór de september vergadering van de Fed: het Amerikaanse arbeidsmarktrapport.

Wij verwachten opnieuw een sterk rapport dat er voor zal zorgen dat de meerderheid van de leden van het FOMC overstag zullen gaan en vóór een renteverhoging zullen stemmen.

Daarmee zal de dollar de komende weken een flinke duw in de rug krijgen.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.