Fagron heeft last van uitstel zorg door corona

Voordeel van de coronacrisis had Fagron nauwelijks meer. In het begin van de crisis zag het bedrijf een toename van de vraag naar coronagerelateerde producten als mondkapjes, handgel en handschoenen. „Daar waren toen tekorten aan en iedereen was hard op zoek”, legt topman Rafael Padilla uit. „Maar de leveringsketen is nu heel anders ingericht.” Daarmee is dat voordeel van Fagron verdwenen.

In de Verenigde Staten merkt Fagron dat de economie al grotendeels open is. In Latijns-Amerika doet het bedrijf het ondanks de pandemie goed. Op de omzet van Fagron heeft dat echter een minder groot effect omdat de euro relatief duur is ten opzichte van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar en de Braziliaanse real.

De totale omzet daalde daardoor met bijna 5 procent tot 134,8 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten was er juist een omzetgroei van haast 5 procent.

Fagron denkt in Europa te kunnen profiteren zodra de economie weer verder open gaat. „We hebben ons huiswerk gedaan en de organisatie gestroomlijnd”, aldus Padilla. In de VS heeft Fagron een nieuwe fabriek voor steriele bereidingen die voor het bedrijf steeds belangrijker wordt. „Dat is een groeimotor. We trekken daardoor ook nieuwe klanten aan.”

In de handelsupdate zegt de apotheektoeleverancier niets over de winst. Financieel directeur Karin de Jong laat weten dat het bedrijf voor heel 2021 nog altijd positief is over de omzet en de winst. Dat hangt echter wel af van hoe snel de lockdowns in Europa eindigen.