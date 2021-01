'Pakketvervoer winnaar crisis, dip ov en luchtvaart houdt aan

Volgens de economen zal het pakketvervoer ook dit jaar profiteren van de impuls die de sector door de coronacrisis kreeg. Het aantal in Nederland bezorgde pakketten kwam ruimschoots boven de 500 miljoen uit. Volgens ING zal de stijgende trend ook volgend jaar aanhouden. Nu winkelbedrijven als Blokker, MediaMarkt en Ikea zelf meer de logistieke regie willen hebben, kunnen volgens de bank andere bedrijven in het wegtransport daar ook van profiteren.

Door de nieuwe virusmaatregelen die sinds afgelopen najaar gelden, begint het personenvervoer 2021 in een nieuw dal. De verwachting is dat het herstel in de loop van het jaar zal inzetten, maar het zal nog jaren duren voordat de sector de coronaklap te boven is. Zo gaat de NS voor het treinverkeer bijvoorbeeld uit van volledig herstel in 2025.

Goederentransport

Bij goederentransport en de achterliggende logistiek bleef de volumedaling naar verwachting beperkt tot 3 procent. Dit zal in 2021 met 1,5 procent groei deels worden goedgemaakt denkt ING. Voor wegtransporteurs waar de orderportefeuille gevuld bleef, was 2020 door matiging van lonen en het uitblijven van dure files zelfs een relatief goed jaar. Op internationaal vlak is het relatief snelle herstel van de handelsstromen gunstig voor logistiek dienstverleners.

Vervoer naar het Verenigd Koninkrijk kampt nog wel met de afbouw van voorraden die vooruitlopend op de definitieve brexit werden opgebouwd. Daarmee is het begin van het jaar traag. In het binnenland zorgen minder vervoer voor de bouw en een pas op de plaats voor de detailhandel, waaronder supermarkten ervoor dat het herstel wordt afgeremd.

De groei in de binnenvaart is dit jaar naar verwachting "mager". Dit komt door de afbouw van het kolenvervoer, minder brandstofverbruik en minder bouwstoffen. Ook heeft de binnenvaart last van het kwakkelende vervoer over de belangrijke Rijn, waar verladers naar oplossingen zoeken voor wisselende waterstanden.