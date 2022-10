Premium Het beste van De Telegraaf

Met goede kachel kun je ook met hoge houtprijzen nog besparen

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Een moderne gesloten houtkachel heeft een goede verbranding en minder uitstoot dankzij automatische luchtregulering. Ⓒ Foto Getty Images

In veel huizen is de verwarming nog niet aan geweest. Of hooguit op 18 of 19 graden om kosten te besparen. Eigenaren van houtkachels hebben dan tenminste nog in hun woonkamer heerlijke warmte. Met stoken kun je ook besparen, zelfs bij de verdubbelde houtprijs. Maar hoe doe je dat?