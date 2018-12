Fidelity laveert langs risico's

Volgens het historisch rendement troefde het fonds de meeste sectorgenoten af. Om precies te zijn: 96% presteerde slechter over de afgelopen vijf jaar.

Vermogensbeheerder Fidelity International, sinds 1969 actief, zocht met zijn Fidelity US Dollar Bond Fund (Y-Acc-USD )naar een niche in een wereld met 17.000 obligaties. Het mikt allereerst op beleggers met een ,,relatief hoog inkomen” en de langere termijn.

Lange termijn

,,Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun beleggingen binnen vijf jaar te verkopen”, aldus Rabobank eerder in een rapport.

De fondsmanager kreeg daarnaast vanaf de start in 1990 de vrijheid om te beleggen in een mengeling van overheidsschuld, bedrijfsobligaties maar ook schuldpapier uitgegeven door zogeheten supra-nationals, samenwerkingsverbanden, en die van trusts.

Vergoeding

Dat levert soms een vaste en soms een variabele coupon op. Minimaal 70% van het fonds zit in ieder geval in obligaties in Amerikaanse dollars, waarbij het valutaeffect is afgedekt. In Nederland moet het Amerikaanse fonds de belegging vanwege het provisieverbod zonder aanvullende vergoeding aanbieden.

Grote pensioenfondsen staan voor een serie risico’s, waartussen Fidelity probeert te laveren. Als het om Amerikaanse staatsschuld gaat, vormen de Amerikaanse verkiezingen in november ,,het grootste risico”, aldus de vermogensbeheerder.

Trump

Wint Donald Trump, dan zouden financiële markten ongunstig kunnen reageren, vooral vanwege zijn protectionistische retoriek, vijand van vrije handel. Het beleid van centrale banken in Europa, Japan en het Verenigd Koninkrijk vormen eveneens een mijnenveldje voor beleggers.

Rick Patel, sinds maart 2009 fondsmanager, schrijft het rendement toe aan de succesvolle wisseling afgelopen jaren in beleggingen in sectoren en de wisselende investeringen in overheids- en bedrijfsobligaties.

Profijtelijk

,,Als ons idee over de risico’s en de toekomstige winstgevendheid van segmenten veranderde, wisselden we. Recent bijvoorbeeld zijn beleggingen in energie en de gezondheidssector. Dat bleek profijtelijk en dat gebeurt nog op regelmatige basis”, aldus Patel.

Zijn team rekende in december 2015 op de vorige Amerikaanse renteverhoging, het zat onderwogen in kortlopende obligaties. Fidelity is nu overwogen in dertig jaars staatspapier. ,,Het effectief rendement hiervoor blijft wereldwijd hoog”, aldus Fidelity.

Geen pessimisme

Deze obligatiespecialist ziet in de huidige super lage marktrente geen reden tot pessimisme, ondanks de lagere groei en nog geringe inflatie Een beleidsrenteverhoging heeft wel direct grote consequenties voor beleggers in obligaties.

Fidelity constateerde eind vorig jaar al dat het beperken van de centralebanksteun ,,ver in de toekomst” zal liggen. Patel bevestigt dit nog eens, in aanloop naar de speech van Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen van afgelopen vrijdag.

Renteverhoging

Patel: ,,Het is onwaarschijnlijk dat er direct een renteverhoging aan komt. De VS moet daarvoor 2% inflatie bereiken. Hoewel prijzen gestaag stijgen, is de kerninflatie nog niet op dat niveau. De Federal Reserve heeft tijd.”

De fondsmanager acht de kans op een enkele renteverhoging binnen twaalf maanden vrij groot. Laat de Fed de monetaire touwtjes vieren, dan kunnen Amerikaanse staatsobligaties – kern van deze portefeuille – minder presteren. Dan zal Patel ingrijpen.

Lees hier meer over fondsen