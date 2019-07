Rabobank wil belang in Eneco

Bekend was al dat Rabobank betrokken was bij het overnamebod waar investeringsbedrijf KKR Infrastructure op broedt. De samenwerking gaat echter verder dan alleen overname-advies. ,,Een samenwerking met een partij als Eneco met een sterk groen profiel past binnen de ambitie van Rabobank om de huisbankier van de energietransitie te zijn”, aldus een woordvoerder in het AD.

Het consortium waar Rabobank zich bij heeft aangesloten bestaat uit vier partijen. Niet duidelijk is wie de overige twee zijn. Pensioenbelegger APG toonde eerder ook interesse, maar zou nog altijd op zoek zijn naar een partner.

Voor Rabobank zou een belang in Eneco het tweede energie-avontuur zijn. In 2008 stapte de bank met Delta Lloyd en SHV in de duurzame energieleverancier Econcern. De drie verloren €250 miljoen toen het bedrijf binnen enkele jaren bankroet ging.

Geïnteresseerde kopers moeten in oktober hun bindende bod inleveren bij Eneco. Adviseurs in de markt dichtten de combinatie van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM met energiegigant Shell altijd de grootste kans toe. Het Amerikaanse KKR staat wel te boek als een geduchte concurrent. Ook Mitsubishi en de Australische infrastructuurbelegger Macquarie trekken samen op voor een bod op Eneco.

Eneco is in handen van 44 Gemeenten uit Friesland, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Die gemeenten hopen in oktober een kleine €4 miljard te kunnen verdelen.