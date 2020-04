Een ’Van Dyck’ als gift tegen het lijden

Museumdirecteur Charles de Mooij: „De coronacrisis kost ons echt heel veel geld. Het is een aanslag op ons eigen vermogen, maar we zullen niet omvallen. We zijn een provinciaal museum en het provinciebestuur heeft al gezegd financieel actief te willen meedenken.” Dit is alvast één lichtpuntje. De Mooij stuurde bekende vrienden van het museum en sponsoren een leuk filmpje waarin hij voor de zuil met de gouden Bossche draak staat op het binnenplein van het Noord-Brabants Museum. Hij wees erop dat het museum digitaal is te bezoeken. „Je kunt digitaal interactief een rondgang door het museum maken”, riep hij op.

De bewening van Christus, toegeschreven aan het atelier van de 17e eeuwse schilder Anthony van Dijck.

Op Goede Vrijdag maakte De Mooij het nieuws bekend dat zijn museum een 17e eeuws schilderij van de bewening van Christus uit het atelier van de Antwerpse kunstschilder Anthony van Dyck (1599-1641), hofschilder van de Engelse koning Charles I, geschonken had gekregen in 2017. „Het gaat om een gift op termijn. Het doek is eigendom van directeur Hans Smelik van museum ’t Coopmanshûs in Franeker en zijn partner Andries Stokking. Zolang zij leven blijft het in hun bezit maar na hun dood komt dit intrigerende doek in handen van het Noord-Brabants Museum. We mochten deze overeenkomst in de week van het lijden van Christus nu melden omdat musea het zwaar hebben. Een bijzonder lichtpuntje is dat.”

Het rond 1630 gemaakte doek is redelijk groot van afmeting (2,5 meter breed). Een schilderij van Van Dyck stond al lang op het wensenlijstje bij Charles de Mooij. Of het van de beroemde Vlaamse meester is, is onbekend. Geschat wordt dat een doek uit het atelier rond de 100.000 euro waarde heeft. Als het van de hand van Van Dyck is, kan dit bedrag aardig oplopen. „Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.”