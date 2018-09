Heibel over dure ’winkeliersclub’

De looproute van Den Haag CS richting de binnenstad wordt niet aantrekkelijker en ook komt de vereniging niet op voor hun belangen. Sterker nog, er zou sprake zijn van onbekwaam, onzorgvuldig en onbehoorlijk bestuur. Het wantrouwen is groot, zo blijkt uit een brief van de Stichting Overkoepelend Overleg Pleinkwartier (OOP). Daarin wordt opgeroepen bij de gemeente bezwaar te maken tegen de verplichte bijdrage. Dat is inmiddels meer dan 27 keer gedaan.

Ondernemers begonnen ook al twee keer een handtekeningenactie tegen de BIZ. Een crisismanager oordeelde zelfs dat er ’grote onduidelijkheid en verwarring bestaat over nut en noodzaak’. Twee bestuursleden fungeren als klokkenluiders. Zij willen inmiddels zo snel mogelijk opheffing, zeker nadat één van hen na herhaaldelijk vragen nog steeds geen financiële stukken heeft gekregen.

„Er is geen kascontrole, notulen van de ALV worden niet verstuurd en de helft van het budget zou overgemaakt worden aan de gebiedsmanager, die we amper in het gebied zien”, aldus voorzitter Maruschka Greven van stichting OOP en onderneemster met twee winkels. „De kas zou voor 2016 al leeg zijn. We zijn niet tegen de BIZ, maar hier is het echt misgegaan. Daar moet echt goed naar gekeken worden.”

En dat terwijl het zo mooi leek vijf jaar geleden. De gemeente Den Haag moedigde het opzetten aan. Alle ondernemers gingen gezamenlijk betalen voor evenementen, kerstverlichting of extra toezicht. Voor de Haagsche Entrée was er een mooi actieplan, maar het werd elk jaar stiller. Dit is het laatste jaar van de BIZ, dan moeten ondernemers stemmen voor verlenging.

Maar er moet nu duidelijkheid komen, zo vinden de ondernemers en ook Richard de Mos van Groep de Mos: „Dit is verbijsterend, zeker als je bedenkt dat ondernemers regelingen hebben moeten treffen om die verplichte betaling te kunnen voldoen. Haal de stekker uit deze ondernemersonvriendelijke BIZ.”

De voorzitter van de BIZ was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. De gemeente zegt in een reactie op de hoogte te zijn, maar niet te willen ingrijpen omdat ze alleen een faciliterende rol heeft. Omdat dit het laatste jaar is, is het wettelijk niet mogelijk om nu al de BIZ op te heffen.