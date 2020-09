Malaise auto-industrie drukt resultaten VDL Groep

VDL Nedcar, die BMW’s en Mini’s bouwt, zag zijn omzet dalen van €1,62 miljard over de eerste zes maanden van 2019 naar €903 miljoen in de eerste helft van dit jaar. VDL Nedcar heeft door de coronacrisis zijn deuren zes weken moeten sluiten.

Contract ontbonden

Daarmee was de malaise nog niet over. Opdrachtgever BMW besloot een vorig jaar september overeengekomen contract voor de bouw van BMW’s tot 2029 te ontbinden. „We zijn in overleg over eventuele alternatieven met BMW”, zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep.

De baas van het familieconcern ziet een half jaar met twee gezichten. „Alles wat op wielen rijdt heeft het moeilijk, maar de overige divisies gaan goed.”

Winstgevend

De totale omzet van VDL Groep kwam in de eerste helft van dit jaar uit op €2 miljard. Dat was vorig jaar in de vergelijkbare periode nog €2,9 miljard. Het nettoresultaat daalde van €76 miljoen naar €25 miljoen.

Van der Leegte is echter niet ontevreden. „Dat we winstgevend zijn gebleven, stemt ons positief. En de orderportefeuilles zijn goed gevuld.”