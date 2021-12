’Airbus is voor KLM de groenste keuze’

Premium Financieel

Vattenfall plaatst 8000 laadpalen voor elektrisch rijden

Energieleverancier Vattenfall breidt met 8000 laadpalen voor batterijauto’s uit in Nederland. Met installatiebedrijf BAM wordt begonnen in 68 gemeenten in Noord-Brabant en Limburg, zo maken de twee bedrijven woensdag bekend.