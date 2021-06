Lege schappen dreigen bij Britse supers: dupe van chauffeurstekort en Brexit

In een brief aan premier Boris Johnson roepen ze op om hen weer toegang te geven tot Europese arbeidskrachten. Dat zou moeten kunnen door tijdelijke werknemersvisa in te voeren voor vrachtwagenchauffeurs en hun beroep op te nemen in een speciale lijst van beroepen waar een tekort aan is.

De virusuitbraak zorgt wereldwijd voor verstoringen van bevoorradingslijnen. Maar zonder hulp van de Britse regering zouden er in toeleveringsketens van Groot-Brittannië problemen kunnen ontstaan van „een ongekend en onvoorstelbaar niveau.”

Bekijk ook: Maaltijdplatform Bistroo wil bezorgmarkt opschudden met lage commissie

Voorraden

Supermarkten melden al dat ze niet de door hun verwachte voorraden krijgen, zei directeur Richard Burnett van de Road Haulage Association. Zijn organisatie coördineerde het opstellen van de brief die ook is ondertekend door onder meer de British Frozen Food Federation en de British Beer and Pub Association.

Een woordvoerder van de overheid heeft laten weten dat er contact is geweest met de sector. Volgens hem moet de oplossing van het tekort waarschijnlijk vooral van bedrijven zelf komen. Hij verwees naar vooruitgang op het gebied van werving en het verbeteren van de beloning en arbeidsomstandigheden. Werkgevers zouden zich meer moeten concentreren op het investeren in personeel uit het Verenigd Koninkrijk zelf in plaats van te vertrouwen op arbeidskrachten uit het buitenland, aldus de woordvoerder.