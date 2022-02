’Arrest spaartaks geldt niet voor oudere zaken’

Dat adviseert advocaat-generaal René Niessen aan de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege van ons land neemt dergelijke adviezen vrijwel altijd over.

De Hoge Raad bepaalde eind vorig jaar dat de belasting die spaarders in 2017 en 2018 moesten afdragen over hun centen oneerlijk was, omdat hun vermogensgroei door de extreem lage rente was gestagneerd. Tegelijkertijd ontvingen zij wel een blauwe envelop op de mat waarin de fiscus met een fictief hoog rendement voor de belastinginning rekende. Het gaat hierbij om personen met minimaal tienduizenden euro’s aan spaargeld bij de bank.

Compensatie

Advocaat-generaal Niessen stelt in zijn advies dat rechtbanken en gerechtshoven moeten oordelen over de hoogte van de compensatie die de in het gelijk gestelde spaarders dienen te ontvangen. „De Hoge Raad kan deze invulling vervolgens marginaal toetsen.”

Ook mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de betaalde spaartaks in de afgelopen drie jaar, lijken geld te kunnen terugkrijgen van de fiscus. De compensatie voor spaarders kan mogelijk miljarden euro’s bedragen. Staatssecretaris Van Rij (Financiën) werkt aan een oplossing.

Maar volgens advocaat-generaal Niessen heeft het arrest van de Hoge Raad geen gevolgen voor belastingaanslagen van voor 2017. „De Hoge Raad is van oordeel dat de situatie die in 2017 en daarna bestond zodanig verschilt van die voorgaande jaren dat anders moest worden geoordeeld dan ten aanzien van eerdere jaren.”

’Te kort door de bocht’

Fiscaal expert Cor Overduin van accountants- en adviesbureau Grant Thornton, die de Bond voor Belastingbetalers bijstaat in de juridische procedure, vindt dat echter ’te kort door de bocht’ van Niessen. Volgens Overduin is wel degelijk al gebleken dat spaarders ook in 2015 en 2016 te veel vermogenstaks hebben betaald.

„Voor die jaren staat immers via hofuitspraken al vast dat de 1,2% - het destijds geldende criterium - niet haalbaar was. Daarmee is de schending op het eigendomsrecht een vaststaand gegeven. Door dan niets te zeggen over rechtsherstel op dat vlak doet advocaat-generaal Niessen deze belastingplichtigen tekort”, stelt Overduin. „Dit is een gemiste kans.”

