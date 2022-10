’Polo-tent moet blijven op museumplein!’

Op de eerste polodag werd de fraaie dekhengst Tjebbe 500 gepresenteerd, de trots van De Zadelhoff, de stalhouderij van vastgoed-nestor Cor van Zadelhoff. Hij was samen met Paul Meulemans de drijvende kracht achter het Museumplein Polo. ,,Tjebbe is geweldig!”, zei echtgenote Jannet van Zadelhoff. De rietjes met zijn materiaal worden verkocht over de hele wereld. Ze verzekerde dat de opbrengst zo ongeveer de hele stalhouderij financiert: ,,We zijn dol op hem! Hij is ons knuffeldier.”

Cor van Zadelhoff (l.), Martine Gründemann (Zadelhoff Development) en Sicco Posthumus (Zadelhoff Capital).

Buiten de witte wanden ging het stadse leven zijn gang als altijd: de trams klingelden langs voor het Concertgebouw en de automobilisten probeerden de fietsers te ontwijken. Alleen zagen wandelaars buiten het polodorp met enige regelmaat een bal over de tent heen vliegen.

,,Normaal wordt gespeeld met een hockeybal”, wist speler Savine van der Kloot Meijburg. ,,Hier wordt een lichtere bal gebruikt, omdat het veld kleiner is”, legde ze uit naast haar vader Quirinus van der Kloot Meijburg, detacheerder van technisch personeel en voormalig polo-speler.

Quirinus van der Kloot Meijburg en zijn dochter Savine.

Niet alle belangstellenden kenden de regels van het polo-spel. ,,Geen idee!”, bekende advocaat Conchita van Rooij eerlijk, die met haar kameraad Kristien van Elteren langskwam. ,,Ik krijg nu polo-training”, zei Kristien, eigenaar van Jachthaven Vinkeveen. Zij raakten in gesprek van Robert-Jan Woltering, directeur van Hotel De L’Europe in Amsterdam, die medesponsor was van deze polo.

Conchita van Rooij (l.), Robert-Jan Woltering en Kristien van Elteren.

Naast zijn collega uit de Fortress-directie Robbert Geel vertelde Roeland Voerman, ook directeur van FRED Developers, over de nieuwe woningen die hij realiseert op Kijkduin en over de 9500 woningen op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Ad Roos, ontwikkelaar bij FRED, wist hoe belangrijk de natuur is: ,,Het bleek uit wetenschappelijk onderzoek naar de reden waarom vergelijkbare patiënten in de ene ziekenhuiskamer sneller herstelden dan in de andere. De ene kamer keek uit op groen.”

Pr-man Jeroen Sparrow (l.) met Robert Geel (m.) en Roeland Voerman.

De Vlaamse vastgoed-advocate Ilse van Noppen kwam van de polo-party genieten met de Larense tandarts Eva Müller, van wie het Museumplein niet meer zo groen hoeft als voorheen. Dat het speelveld van zand en vilt weer weg moet, vond zij prima: ,,Maar deze gezellige tent moet gewoon blijven!”