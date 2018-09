NS-dochter wint Britse aanbesteding

De concessie omvat onder meer de steden Cambridge, Essex, Norwich en Ipswich, de graafschappen Norfolk en Suffolk en de luchthaven Stansted. In datzelfde gebied is Abellio al sinds 2012 actief als spoorvervoerder. Naast regionaal en lokaal vervoer gaat het bedrijf treindiensten aanbieden tussen East Anglia en Londen.

Abellio verzorgt trein- en busvervoer in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In Nederland raakte het dochterbedrijf van NS vorig jaar in opspraak nadat het zich had bediend van ongeoorloofde praktijken in de gewonnen aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in Limburg. Die concessie werd daarna alsnog gegund aan rivaal Arriva.

Gesjoemel

Het gesjoemel bij Abellio had grote gevolgen voor het moederbedrijf. Topman Timo Huges moest het veld ruimen omdat hij volgens toezichthouder ACM weet had van de malversaties. Justitie is op de zaak gedoken en concurrent Veolia, die na de chaotisch verlopen aanbesteding met lege handen staat, heeft een schadeclaim aangekondigd.

NS heeft na de affaire besloten het roer om te gooien en zich de komende jaren vooral toe te leggen op verbetering van het Nederlandse hoofdrailnet. Ook omdat ervaringen in het buitenland daarbij kunnen helpen, blijven de activiteiten van Abellio behouden.