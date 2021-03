’Ademruimte voor mkb’ers met nieuwe betaalregels’

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) werkt al ruim een jaar aan een wetsvoorstel om die betalingstermijn van zestig naar dertig dagen te krijgen en stuurt dat voorstel dinsdag naar de Tweede Kamer. Het gaat specifiek om de rekeningen van kleine en middelgrote ondernemers die leveren aan grootbedrijven. Het duurde de afgelopen jaren steeds langer voor zij betaalden, de gemiddelde betaaltermijn liep op van 39 naar 41 dagen.

Coronacrisis

En de coronacrisis heeft dat volgens Keijzer alleen maar erger gemaakt. Het gebeurt volgens haar sindsdien ook vaker dat een grootbedrijf op eigen houtje de betaaltermijn verlengt.

Dus komt er nu de wet om die termijn op maximaal dertig dagen te zetten. Houdt een bedrijf zich daar niet aan, zal het een wettelijke rente à 8% af moeten tikken. Het mkb kan dat bovendien melden bij de Autoriteit Consument & Markt. Keijzer bekijkt nog of er een aparte toezichthouder nodig is.

In de knel

„Veel ondernemers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten”, zegt de staatssecretaris. „Het is van belang dat zij tijdig betaald worden en niet instemmen met een onnodig lange betaaltermijn. Laten we elkaar zeker in deze tijden helpen waar we kunnen.”

Voor nieuw gesloten overeenkomsten gaat de betaaltermijn van dertig dagen straks meteen gelden, voor bestaande deals komt er een overgangsperiode van een jaar.

Kans in crisis

Het tijdig betalen zou volgens het ministerie van Economische Zaken helpen bij de financieringsproblemen van mkb’ers. Zij hebben over het algemeen een kleinere financiële buffer en die is in de coronacrisis alleen maar kleiner geworden. Keijzer: „Met het verkorten van de betaaltermijn krijgt de mkb’er meer financiële ademruimte, beter zicht op de bedrijfskas en daarmee een grotere kans om de huidige economische crisis door te komen.”