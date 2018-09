Markt wacht af binnen kleine range

Marktanalyse:

De beurzen blijven op dit moment nog altijd binnen de range hangen, doorzetten zit er nog niet in terwijl een daling nog niet op gang wil komen. Het is moeilijk handelen binnen een range van pakweg 1% omdat stops ervoor zorgen dat je uit moet stappen en er geen goeie setups komen in een bepaalde richting. Op Wall Street blijft de topzone zo nog steeds makkelijk binnen bereik, gisteren zijn we daar met de Dow Jones en de S&P 500 weer geweest maar richting het slot kwam alles wat terug omlaag zodat een uitbraak wederom achterwege bleef. We tikken telkens de zware weerstand aan, een uitbraak zit er dus nog niet in. Dat is ook het geval bij de Nasdaq die wel iets verder kwam gisteren maar de top van vorige week niet kon doorbreken.

De olie liet zich gisteren ook van 2 kanten zien, eerst wat verder omlaag maar na een bericht dat Iran meer wou onderhandelen over een productieplafond kwam er wel een opleving tot de 50 dollar. Vanmorgen moeten de Brent en de WTI echter weer wat inleveren zodat de olie voorlopig wat onder druk komt te liggen. De euro die de 1,125 dollar doorbrak vorige week lijkt nu wat in te leveren, daar blijft de range 1,105-1,125 dollar belangrijk waar ik de euro weer tussen verwacht binnenkort. Eind deze week spreekt mevrouw Yellen nog in Jackson Hole over de Amerikaanse economie en de rente, samen met andere regio's kunnen er vanuit Jackson Hole wat hints komen over de verdere stappen die de centrale banken gaan maken richting het einde van het jaar en dat kan de valutamarkt behoorlijk in beweging brengen. We zijn dan ook benieuwd naar hoe we de week af gaan sluiten vrijdag, en wat de euro zal doen tegen dan.

Gisteren (dinsdag) kwamen er mooie cijfers over de huizenmarkt naar buiten en die vielen behoorlijk in de smaak, daar waar het aantal nieuw verkochte woningen werd geraamd op -2% werd het cijfers +12,4% en dat is nogal een verschil, de bouwaandelen werden getrakteerd op een enorme koerswinst. Het aandeel Toll Brothers won zelfs bijna 10% gisteren. De huizenmarkt ziet men in de VS als een goeie graadmeter voor de economie.

Technisch Blok:

De AEX blijft zoeken naar houvast maar het lukt nog amper om zich los te maken uit de tradingrange van pakweg 10 punten, de grenzen liggen nu tussen de 446 en 456 punten. De laatste handelsdagen waren moeilijke voor wat betreft de AEX maar alles blijft binnen de genoemde grenzen. De eerste weerstand wordt nu de 452-453 punten met net daarboven de zware weerstand tussen de 455 en 456 punten. Steun nu de 448 met daaronder de 446 en de 444 punten, een test van de 438 punten zou er nog in kunnen zitten als er een grotere correctie op gang komt, daar liggen het 50- en 200-MA te wachten. De DAX die ook wat moest inleveren de afgelopen dagen herpakte zich wat gisteren, de index komt vanaf de 10.800 punten terug tot de 10.475-10.500 punten waar er een mooie steun ligt nu. Onder die steun kan de DAX mogelijk terug naar de 10.400 of de 10.250-10.300 punten. Weerstand blijft de 10.750-10.820 en de 11.000 punten, het is nu de vraag of de DAX zich verder kan herpakken omhoog want onder de 10.475 punten kan het wel eens wat moeilijker gaan worden.

Wall Street blijft nog dicht bij de All Time Highs, weinig weerstand bij de S&P 500. We kunnen de volgende doelen rond de lijn over de toppen leggen, dat zou nu rond de 2195-2200 punten uitkomen. Later loopt die lijn gestaag op richting de 2210 en 2220 punten. Steun nu eerst de 2175 met later de 2150 en de 2135 punten, pas onder die 2120 ziet het er voor de S&P 500 slecht uit. De Dow Jones blijft net als de S&P 500 dicht bij de hoogste koers ooit, de weg blijft open liggen naar meer alleen is er nu de vraag wat er zal worden gedaan met de topzone die zich toch wat aan het ombuigen is naar omlaag? Weerstand nu eerst die 18.750 punten, daarna letten we vooral op het nieuwe ronde getal 19.000 punten. Steun nu de 18.350 (oude top), daaronder nog een redelijk sterke steun rond de 18.230 punten. De Nasdaq doet hetzelfde, boven de ATH nu weerstand rond de 5275 en de 5320 punten, later is er een overshoot mogelijk tot de 5500 punten. Steun nu eerst de 5175 met later de 5132 punten. Ook de Nasdaq toont nu een mogelijke draai op de grafiek na de 2 toppen die er staan. Voor alle indices op Wall Street voorzie ik na een terugval weer een steek omhoog, die terugval kan tot 2-3% worden ongeveer.

Zie ook de grafieken van de AEX, de DAX, de S&P 500, Dow Jones en de Brent Olie:

Trading ofwel adviesdiensten:

Via AEX Systeem Trading waar we nu op €7375 winst staan dit jaar kunt u gewoon meedoen met MAX €1500 inleg, we gaan voorzichtig te werk en proberen lange trajecten mee te pakken.

Via dit systeem beperken we door de lage inleg meteen ook de grote risico's zodat het voor iedereen leuk blijft om mee te doen. Meedoen met onze adviesdiensten kan via de link https://www.usmarkets..nl/tradershop/marktplaats.html waarvoor u zich kunt inschrijven via de aanbieding die loopt tot 1 NOVEMBER vanaf €39 ... U komt dan meteen op de lijst te staan zodat u mee kunt doen met de acties van deze week ...

Euro-dollar:

De euro liet een spike omhoog zien tot boven de 1,13 dollar, nog altijd met de uitbraak boven de 1,125 dollar weerstand. Nu staat de euro nog steeds in de buurt van de 1,13 dollar maar mijn verwachting blijft dat de tradingrange 1,105-1,125 dollar weer kan worden opgezocht. De kans op een verdere stijging kunnen we echter niet uitsluiten maar op dit moment is dat niet mijn verwachting, weerstand nu de 1,135 dollar met daar net boven de 1,14 dollar.

Brent olie:

De olie lijkt te draaien na het testen van de weerstand rond de 51-52 dollar, steun nu de 47,5-48 dollar met daaronder de 46 dollar. Weerstand blijft nu de zone 51-52 dollar met daarboven de 53 dollar. Via de adviesdienst Guy Trading hebben we al een positie short op de olie lopen vanaf rond de 50 dollar, we proberen die mee te pakken richting het doel.

Guy Boscart

Market Timer & Technisch Analist

Oprichter en eigenaar van de beurswebsite www.usmarktes.nl