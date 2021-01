’Ondernemers moeten elkaar helpen!’

Mireille Kaptein is door de corona-crisis de enige Nederlandse Zakenvrouw van het Jaar die deze titel twee jaar lang kan dragen. Zij is Zakenvrouw van het jaar 2019 én 2020. Ⓒ De Telegraaf

,,Je moet elkaar altijd helpen”, zegt mega-zuivelverpakker Mireille Kaptein, Zakenvrouw van het Jaar 2020 (en 2019) over de coronapandemie. Zoals personeel van bedrijven-in-crisis wordt geholpen aan werk in bedrijven die nu handen tekort komen. ,,Dit soort initiatieven, daar geloof ik in. Daar zie ik veel meer in dan in een noodfonds.”