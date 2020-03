AEX sluit met fraaie winst na opluchtingsrally

De AEX-index sloot 1,8% hoger op 424,26 punten. De AMX steeg 0,5% naar 605,01 punten. De koersenborden in Parijs (+2,8%), Frankfurt (+2,3%) en Londen (+2,6%) kleurden eveneens groen.

„We leven tussen hoop en vrees. Maar het coronavirus lijkt nu wel redelijk ingeprijsd in de koersen”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV).

Volgens Rabobank-econoom Stefan Koopman blijven de beurzen voorlopig echter waarschijnlijk onrustig bewegen. „Wat de rust echt terug kan brengen, is als er duidelijkheid komt dat het coronavirus onder controle is.”

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index aan het einde van de middag 3,5% hoger. Technologiebeurs Nasdaq en de breder samengestelde S&P 500-index stegen met respectievelijk 5,4% en 4,8%. De koersen veerden daarmee op nadat Wall Street maandag de grootste beurscrash sinds ’zwarte maandag’ 19 oktober 1987 beleefde. De Dow Jones-index kelderde gisteren met bijna 13%.

Beleggers opereren voorzichtig, omdat onduidelijk is hoe hard het coronavirus de wereldeconomie gaat treffen. Nadat eerder centrale banken met steunmaatregelen kwamen, springen overheden nu steeds meer bij. De Amerikaanse minister Steve Mnuchin (Financiën) liet maandagavond weten met een groot steunpakket te komen. De ministers van Financiën van de eurozone, onder wie Wopke Hoekstra, kondigden maatregelen aan om de economie met ongeveer €180 miljard te stimuleren.

In de AEX was KPN de grote winnaar met een koerssprong van 15,8%. De beurskoers van het telecomconcern was de afgelopen vier weken met circa 30% gekelderd. Verzekeraar Aegon (+12,6%) en levensmiddelengigant Unilever (+7,3%) zaten eveneens flink in de lift.

Ahold Delhaize ging 7,5% vooruit. De supermarkten van Ahold Delhaize beleven drukke tijden door de coronacrisis. Ook houden beleggers er rekening mee dat Ahold Delhaize met zijn Amerikaanse supermarkten en zijn Nederlandse webwinkel Bol.com een aantrekkelijke prooi kan zijn voor internetgigant Amazon.

Unibail stond met een min van 7,4% onderaan bij de hoofdfondsen. Het vastgoedfonds meldde dat veel van zijn winkelcentra tijdelijk de deuren sluiten. Industrieel toeleverancier Aalberts werd 5,2% afgewaardeerd.

In de AMX was GrandVision met een verlies van 10,4% de grootste daler. Het concern achter brillen- en lenzenwinkels als Pearle en EyeWish staat op het punt te worden overgenomen door brillenfabrikant EssilorLuxottica. Maar het onderzoek van de Europese Commissie naar deze overname ligt stil door het coronavirus. De deadline voor het onderzoek lag in juli, maar Brussel heeft nog geen nieuwe datum genoemd. Brussel heeft bedrijven wel gevraagd om fusies en overnames voorlopig uit te stellen.

Volgens Rabobank-econoom Koopman is het fusie- en overnameklimaat aanzienlijk verslechterd door de coronacrisis. „Bedrijven zijn nu bezig om zoveel mogelijk cash te verzamelen. Hun inkomsten vallen tegen, terwijl hun uitgaven wel doorgaan. De meeste bedrijven willen de schade zoveel mogelijk beperken, waardoor er nu bijna geen ruimte meer is voor fusies en overnames.”

Het slechtere fusie- en overnameklimaat raakte ook NIBC (-16,5%) hard op de beurs. De bank kondigde vorige maand aan te worden overgenomen door investeerder Blackstone. De koers van NIBC stond vanmiddag op €4,48. Dat was ruim de helft minder dan het overnamebod van €9,85 per aandeel. Analisten hielden er rekening mee dat Blackstone een lagere prijs voor NIBC wil betalen.

Bij de middelgrote fondsen was maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway (+10,1%) behoorlijk in trek. Metalenfabrikant AMG pluste 8,8%.

Koersexplosie Curetis: +100%

Het lokaal genoteerde Curetis zag de koers verdubbelen, na maandag al met 84% te zijn gestegen. Het biotechnologiebedrijf meldde toen toestemming te hebben gekregen om de door zijn Chinese partner ontwikkelde coronavirusscanner in Europa te mogen verkopen. Volgens analist Alex Cogut (Kempen) is deze test echter aanzienlijk minder goed dan die van concurrenten zoals het Duitse-Nederlandse Qiagen.

Beter Bed verloor 9,1%, na het rapporteren van een verlies van €52,6 miljoen over 2019. De slaapkamerspecialist meldde dat het coronavirus klanten voorzichtiger kan maken.

