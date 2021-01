Chipreus Qualcomm schuift veteraan naar voren voor 5G-tijdperk

Cristiano Amon, de huidige president bij de zevende chipproducent in omvang met een omzet va $104 miljard, neemt in juni het roer over van de huidige topman Steven Mollenkopf. Amon is al sinds 1995 actief bij het chipbedrijf uit San Diego en heeft een succesvolle trackrecord opgebouwd tijdens zijn loopbaan.

Amon hield zich in zijn rol als president voornamelijk bezig met de chipdivisie. Deze tak levert processors voor Android-toestellen en helpt mobiele telefoons van Apple om draadloos contact te maken.

Betrokken bij overnames

Met de stap naar het 5G-tijdperk moet Amon met zijn kennis de komende jaren het voortouw nemen bij de internationale ambities van Qualcomm. Hij was eerder betrokken bij de overnames om Qualcomms activiteiten uit te breiden.

Amon heeft veel internationale ervaring. Zo ging hij eerder aan de slag bij Vésper, een Braziliaanse mobiele exploitant. Ook had Amon een positie bij het Zweedse Ericsson.