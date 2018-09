Mooie vooruitzichten Facebook & co

En daar blijft het niet bij. Want de groei is nog lang niet ten einde. Hetgeen bevestigd werd door recente goede cijfers van Chinese social mediabedrijven. Beleggers weten social mediabedrijven ook steeds beter te waarderen. Deze beleggers zien denk ik vooral hoe krachtig het verdienmodel van social mediabedrijven is.

Social mediabedrijven zijn, kun je zeggen, een soort ‘omgekeerde detectives’. Terwijl je als detective erg veel tijd en energie moet steken om meer te weten te komen van degene waar je onderzoek naar doet, wordt deze kennis social mediabedrijven zomaar in de schoot geworpen. Door zoekgedrag krijgen social mediabedrijven enorm veel en zeer gedetailleerde kennis over hun gebruikers. Stel dat ik op Facebook heel veel contacten heb met zeilliefhebbers en allerlei zeilevenementen like. Dan is de kans vrij groot dat ik een advertentie voor zeilboten of zeilequipment interessant vind.

Chinezen als trendsetters

Dat is de grote kracht van Facebook: door die hele berg gegevens over consumenten en hun intensieve gebruik zijn gepersonaliseerde advertenties mogelijk. Waar veel media worstelen met advertentie-inkomsten, verdienen social mediabedrijven hun geld voor een belangrijk deel juist met die advertenties. En dag na dag verbeteren de social mediabedrijven hun algoritmes.

Waardoor ze nog meer gegevens uit ons gedrag op deze sites kunnen halen en bedrijven nog gerichter kunnen laten adverteren. Als de commerciële boodschap die je onder ogen krijgt op social media aansluit bij je interesses, zal in ieder geval je irritatieniveau al een stuk lager liggen. Terwijl de kans enorm toeneemt dat je die advertentie juist interessant vindt. Ook de Chinese social mediabedrijven beheersen dit kunstje steeds beter. Waarbij we niet de fout moeten maken om de Chinezen als na-apers te zien. In sommige opzichten zijn de Chinese social mediabedrijven trendsetters. Zo zijn deze Chinese sites al veel verder in de integratie van bestellingen en betalingen, bijvoorbeeld van taxiritten.

25% groei

De innovaties van de Chinese social mediabedrijven zie je ook terug in de recente goede cijfers. Weibo en Sina bijvoorbeeld rapporteerden veel beter dan verwachte kwartaal winstcijfers. Waarbij het bij Sina zelfs om een verdubbeling van de winst per aandeel ging. Daarop zag je de koersen van deze en andere Chinese, maar ook Amerikaanse netwerksites oplopen. Weibo en Sina stegen beide de laatste 30 dagen zelfs meer dan 35% in koers. En die oplopende koersen zijn denk ik ook rationeel goed te verklaren. Want de verwachtingen voor deze bijzondere sector blijven erg goed. Onderzoeksbureau Statista verwacht dat het aantal mensen dat gebruik maakt van social media alleen al de komende twee jaar nog eens met 25% zal toenemen, tot 2,5 miljard gebruikers. Naar schatting een half miljard van deze gebruikers komt dan uit China.

Ook ouderen meer op social media

Natuurlijk is de penetratiegraad van sociale netwerken in westerse landen al erg hoog. Hoewel niet onderschat moet worden dat ook daar nog steeds groei is. Mede door ouderen, die steeds vaker alsnog de gang naar de computer en social media vinden, zeker ook omdat het een handige manier is om contact met familie en vrienden te onderhouden. Hoe dan ook neemt ook het gebruik van social media op de smartphones enorm toe. Ook wel begrijpelijk, want het mobieltje hebben we vrijwel allemaal altijd bij ons.

Winstgroei komende jaren(I)

Ik denk dat dit een interessante sector is voor beleggers die houden van groeiende omzetten en winsten. De analisten van Bloomberg verwachten in ieder geval verdere winstgroei voor de social mediabedrijven de komende jaren. Deze bedrijven bieden naar mijn inzicht voor de komende tijd een mooie kans voor beleggers. Mede omdat de markt vrij overzichtelijk en uitgekristalliseerd is. Er is een aantal winnaars overgebleven. Deze winnaars – uit de VS en China – trekken de meeste gebruikers en dus de meeste advertentie-inkomsten en andere inkomsten naar zich toe. Ik zou er dan wel een mooie evenwichtige belegging van maken. Door breed gespreid in zowel de Amerikaanse social netwerksites als de Chinese tegenhangers te beleggen. Op deze wijze heb je de meeste kans om te profiteren van de verdere groei. Pak dus die groei van deze steeds slimmere sector!

Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden.