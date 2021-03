Bod op softwaremaker Unit 4 door private-equity

De overeenkomst krijgt een transactiewaarde van ruim $2 miljard, zo meldt het Sliedrechtse bedrijf dat in 1980 door Chris Ouwinga mede werd opgericht als Unit Four International.

Unit4 maakte naam als leverancier van standaardbedrijfssoftware. Het zegt een ’definitieve overeenkomst’ te hebben getekend voor een meerderheidsinvestering in zijn bedrijf door TA Associates.

Ook investeerder Partners Group, met $109 miljard onder beheer, neemt met een onbekend bedrag deel namens klanten in de Nederlandse softwaremaker.

Unit4 zegt de overname te gebruiken om zijn groei te kunnen versnellen, vooral dankzij fusies en overnames. Het bedrijf verdween in 2014 van de beurs na een overnamebod door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Advent. Toen had Advents bod een waarde van €1,2 miljard. Een poging het bedrijf in 2018 weer te verkopen misluktte toen de gedroomde $2,5 miljard niet op tafel kwam.

Grote investeerder

Mike Ettling, de bestuursvoorzitter van Unit4, blijft aan.

September vorig jaar werden de Nederlandse mkb- en accountancy-activiteiten van Unit4 overgenomen door Exact, leverancier van boekhoudsoftware in Delft. In juli dat jaar nam KCS al Unit4’s afdeling Wholesale over. Unit4 behoorde afgelopen veertig jaar wereldwijd tot de grote leveranciers van software aan mkb-bedrijven.

TA Associates behoort tot de grote investeringsfondsen. Het claimt sinds zijn oprichting in 1968 voor $33,5 miljard aan kapitaal te hebben opgehaald, jaarlijks heeft het tot doel $3 miljard te investeren in groeibedrijven.