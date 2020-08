Fortnite-maker wil dat rechter stappen Apple dwarsboomt

Zo zou Apple Fortnite niet uit de App Store mogen gooien, wat de iPhonemaker vorige week al deed, en moet Apple ook verboden worden de ontwikkelaarslicentie van Epic in te trekken. Epic wil ook dat er een verbod komt voor Apple om al gedownloade versies van Fortnite van apparaten met iOS te verwijderen.

Epic kondigde de rechtszaak aan nadat Apple had gezegd de ontwikkelaarslicentie van de spelletjesmaker in te trekken. Volgens de Fortnite-maker is de voorlopige beslissing van de rechter nodig omdat Epic anders onherstelbare schade oploopt. Bovendien, zo zegt Epic, trekt de spelletjesmaker waarschijnlijk aan het langste eind in een andere rechtszaak waarin het bedrijf Apple beschuldigt van misbruik van zijn marktmacht.

Ruzie

De ruzie tussen Epic en Apple begon toen Epic in Fortnite, dat zeer populair is bij met name kinderen tussen de 8 en 14 jaar, muntjes uit het spel te koop aanbood zonder dat via Apples betalingssysteem te laten verlopen. Dat mag niet van de techreus, die daarop het spel uit zijn App Store gooide. Epic Games sloeg daarop direct terug met een rechtszaak en een filmpje waarin het een bekende Apple-reclame uit de jaren 80 parodiëerde.

Inzet van de ruzie is de 30 procent commissie die Apple van iedere aankoop wil. Epic Games vindt dat te veel. De maker van Fortnite is ook door Google uit zijn appwinkel, de Play Store, verwijderd om dezelfde reden. Op telefoons met het besturingssysteem Android is de app echter ook nog op andere manieren te downloaden.

Apple ligt overigens al van meerdere kanten onder vuur om de commissie die het vraagt in zijn App Store en de voorwaarden die het daaraan verbindt. De Europese Commissie doet bijvoorbeeld onderzoek naar aanleiding van een klacht van muziekstreamingdienst Spotify.