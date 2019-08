Rothschildtelg spil in Rembrandtjacht

De jongste zoon van Philippine barones de Rothschild, die tijdens haar leven ook wel ’de ongekroonde koningin van Frankrijk’ werd genoemd, had er bij zijn Nederlandse gastheer, wijnkoper Henk Maas van Le Vin en direct, op aangedrongen toch ook een bezoekje te brengen aan het Rijksmuseum. Hij wilde graag De Nachtwacht van Rembrandt zien. Directielid Hendrikje Crebolder was bij ontstentenis van hoofddirecteur Taco Dibbets onmiddellijk bereid de voorname Franse gast persoonlijk rond te leiden.

Julien de Beaumarchais de Rothschild met directielid Hendrikje Crebolder van het Rijksmuseum voor De Nachtwacht van Rembrandt.

Enige zakelijke interesse speelde daarbij een rol. Het Rijksmuseum wil het beroemde schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt dat in bezit is van een verre neef van Julien, Eric de Rothschild, graag kopen. De vraagprijs is liefst 185 miljoen euro. Probleem tot nu toe is dat Frankrijk geen exportvergunning wil afgeven, maar de onderhandelingen daarover lopen nog achter de schermen.

„Ik ken het schilderij goed. Het hing bij bij mijn tante Marie in de slaapkamer. Ik zie de familie regelmatig want we zijn buren. Hun landgoed van Château Lafite-Rothschild grenst in Pauillac aan dat van ons, Château Mouton-Rothschild. Het is maar vijf minuten lopen van elkaar”, legde Julien uit. Hij bekeek als opgeleid kunstkenner die bij Mouton verantwoordelijk is voor de beroemde kunstetiketten op de flessen langdurig De Nachtwacht. „De kleur is fantastisch net als de penseelvoering van Rembrandt. Kijk toch! Ik krijg kippenvel”.

Aan de orde in hotel De L’Europe kwam tijdens een mooie lunch met perfecte Noorse zalm, rode bieten, Kamper lam en Anjou duif ook de Nederlandse introductie van de wijnen van Domaine de Baronarques in het gehucht Saint-Polycarpe nabij Limoux in de Languedoc. Zijn moeder kocht het 103 ha grote landgoed, waarvan 43 voor wijnbouw, samen met haar twee zonen Julien de Beaumarchais de Rothschild en Philippe Sereys de Rothschild. Na het overlijden van hun moeder werd ook hun zus Camille eigenaar. Zowel de witte als rode wijnen waren elegant en complex tegelijk. „Kwaliteit staat bij ons altijd voorop. Kijk maar naar onze portfolio waar ook het Amerikaanse Opus One en Chileense Almaviva deel van uitmaakt”, sprak Julien.

Directeur Augustin Deschamps van Domaine de Baronarques.

De geschiedenis van wijngaard Baronarques gaat terug tot in de 17de eeuw en sinds de aankoop in december 1998 werd er grondig werk verricht in de wijncultuur. Zowel qua beplanting, 70% Atlantische cepages waaronder Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Merlot alswel met de Mediterraanse cepages Syrah en Grenache.

Henk Maas noemde Julien toepasselijk „de vaandeldrager van deze tak van de Rothschilds. Als jongste zoon van de barones trad je als afgestudeerd kunsthistoricus al snel toe tot de familiale groep Baron Philippe de Rothschild. Uit je acties blijkt grote passie voor wijn en de geschiedenis van de familie”, eerde Maas hem. Op de vraag hoeveel Mouton-Rothschild er werd geproduceerd, kwam een vriendelijke glimlach als antwoord. „Wij doen daar nooit uitspraken over.”

De waas van geheimzinnigheid hangt ook over het familiekapitaal. Niemand weet hoe rijk De Rothschilds zijn. „Ik wil wel benadrukken dat onze wijngoederen op de wereld steeds beter en beter moeten worden.”