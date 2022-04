Toename wanbetaling jaagt faillissementen aan

Premium Wetenschap

Moderne brug van ’antiek’ vlas krijgt vervolg in buitenland

Vlas is nog ouder dan de weg naar Rome. In Mesopotamië werd het 8000 jaar geleden al gebruikt voor linnen kleding, zakken en scheepstouwen. Het stabiele gewas begint aan een nieuwe jeugd, getuige de brug van vlas die de TU in Eindhoven heeft ontworpen voor de Floriade in Almere.