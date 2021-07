Autoreus Stellantis pompt €30 miljard in aanjagen elektrische modellen

Topman Carlos Tavares van Stellantis wil de veertien merken van het concern toekomstbestendig maken. Eerder maakten rivalen als Volkswagen, General Motors en Ford soortgelijke plannen bekend.

Elektrisch aangedreven

Stellantis wil dat tegen 2030 circa 70% van de verkopen in Europa een elektrische aangedreven model is. In de Verenigde Staten moet dit 40% van de autoverkopen zijn tegen die tijd. De accu’s van Stellantis moeten straks goed zijn voor een bereik van 480 tot ruim 800 kilometer. Verder denkt Stellantis tegen 2026 een winstmarge in de dubbele cijfers te kunnen halen.

Bekijk ook: Autobouwers presteren uitstekend tijdens crisis

Het bedrijf scherpte eerder op donderdag zijn winstverwachting voor de eerste helft van het jaar aan, ondanks de wereldwijde chipschaarste die zorgt voor stijgende prijzen. Verder bevestigde het bedrijf dat het een batterijenfabriek in Italië zal neerzetten. Het bedrijf had al plannen voor accufabrieken in Duitsland en Frankrijk.