AEX strompelt met pijntjes week uit

Na een dip bij de start van de handel eindigde de AEX 0,7% lager op 448,72 punten na een tussentijds dieptepunt van 446,92. De AMX was in betere doen en daalde fractioneel naar 642,28 punten.

Elders in Europa liep Parijs tegen een min van 0,7% aan. Frankfurt ging 0,6% achteruit.

Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer benadrukt dat na de mooie rit omhoog van de koersen in de voorbije weken mede dankzij een overwegend meevallend cijferseizoen in combinatie met de opmars van de olieprijs beleggers een pas op de plaats maken in afwachting van meer duidelijkheid over het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank.

Hij wijst er op dat Fed-president Janet Yellen volgende week vrijdag een toespraak gaat houden tijdens een bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. "Yellen zal zich niet in een hoek willen laten drijven en waarschijnlijk aangeven alle opties open te blijven houden in afwachting van de verdere ontwikkeling van de macrocijfers. Daarnaast gaan de komende presidentsverkiezingen in Amerika al een rol spelen doordat bij een overwinning van Hillary Clinton er een stabiel economische beleid zal worden gevoerd. "Wall Street kwam vanmiddag bedrukt uit de startblokken.

Bender verwacht dat bij een verdere verbetering van het beursklimaat de farmacieaandelen na de verkiezingen in de VS kunnen gaan profiteren van een opluchtingsrally. Daarnaast ziet hij brood in aandelen die actief zijn in de Amerikaanse infrastructuur. Verder gaat zijn voorkeur uit naar aandelen met goede dividenden en voedingsbedrijven.

Tik voor Vopak

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging tankopslagbedrijf Vopak in de uitverkoop met een aderlating van 7,1%. Afgezien van de licht de tegenvallende halfjaarcijfers waren beleggers ontstemd over het ontbreken van een concrete prognose voor het gehele jaar. De afschrijvingen die Vopak bekendmaakte, zorgden eveneens voor teleurstelling.

De verzekeraars stonden ook flink onder druk. Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €0,13 zakte Aegon 3,5% naar €3,38. ING verlaagde het koersdoel voor de verzekeraar naar €4,80 in reactie op de teleurstellende halfjaarcijfers, maar bleef bij zijn koopadvies. NN verloor 2,6%. Donderdag spoot de verzekeraar dankzij een meevallend halfjaarrapport nog fors omhoog. Bankaandeel ING liet 1,2% liggen, terwijl ABN Amro 1% in waarde daalde.

Arcelor Mittal zat eveneens in de achterhoede en moest 1,1% afstaan. Voor Randstad hadden beleggers 2,1% minder over. De voorgenomen overname van Monster Worldwide gaat niet zonder slag of stoot nadat de grootste aandeelhouder van het Amerikaanse bedrijf dwars is gaan liggen.

Onder de schaarse winnaars bij de hoofdfondsen was ASML te vinden. De chipmachinefabrikant klom 0,7%. Philips koerste ook 0,7% hoger. Galapagos kon 0,3% bijschrijven.

Bodemonderzoeker Fugro stond met een plus van 1,9% aan kop, geholpen door stevige opleving van de olieprijzen in de voorbije dagen. NSI werd 0,8% hoger gezet.

Flow Traders dat recent na de bekendmaking van de resultaten een tik kreeg, had weer een mindere dag en verloor 1,8%. TomTom gleed 1,3% onder het vorige slot.

Smallcap Brunel ging 7% onderuit. De lagere olieprijs heeft het detacheringsbedrijf in het eerste halfjaar sterker getroffen dan veel analisten hadden ingeschat.

Kiadis Pharma hield de winst niet vast en raakte 0,3% kwijt. De topman van de farmaceut schetste een rooskeurig toekomstplaatje. Lucas Bols boekte een winst van 1,1%.

Lees elke werkdag om 20 uur verhalen en achtergronden in DFT Avond.