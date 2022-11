Beursblog: Na AEX sluit ook Wall Street in de plus

Door Vian Schouten

Wall Street sloot in het groen nadat het een deel van de openingswinst had ingeleverd. Aan het begin van de handelsdag stond een grotere plus op de borden nadat bekend werd dat de Amerikaanse producentenprijzen in oktober minder hard zijn gestegen dan werd verwacht. Wall Street leek niet echt te reageren op berichten dat er mogelijk twee Russische raketten zijn ingeslagen in NAVO-land Polen.