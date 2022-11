Beursblog: Wall Street hoger na signaal dat inflatie VS afzwakt, AEX in de plus

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Wall Street opent flink hoger nu de Amerikaanse producentenprijzen in oktober minder hard zijn gestegen dan in doorsnee werd verwacht. De AEX staat richting het einde van de middag duidelijk hoger en zet daarmee de stevige opmars van de afgelopen vier weken voort. Beleggers zien zich gesterkt door de verdere daling van de obligatierentes en de afgenomen spanningen tussen de VS en China.