Energiecrisis leidt tot flinke daling van elektriciteit uit aardgas

Het aandeel duurzame elektriciteit (zon, wind, biomassa en waterkracht) op de totale productie nam toe van 33% in 2021 tot 40% in 2022. In 2018 was dat aandeel nog 16%, sindsdien is de bijdrage van wind- en zonenergie fors toegenomen.

De totale productie van elektriciteit was in 2022 ongeveer even hoog als het jaar daarvoor, alleen de herkomst van deze energie was heel anders. De productie uit zon nam met 54% toe, die uit wind met 17%. „Dat hangt grotendeels samen met de gestegen capaciteit en met meer gunstige weersomstandigheden”, aldus het CBS. De productie van elektriciteit uit biomassa en waterkracht daalde.

Biomassa

Over biomassa-centrales is politieke controverse ontstaan vanwege uitstoot van schadelijke stoffen bij de verbranding en vanwege de houtkap die nodig is. Minister Rob Jetten van Klimaat stopte op aandringen van de Kamer met subsidies voor biomassacentrales. In 2022 is de productie van elektriciteit uit biomassa met bijna 13% gedaald. Het aandeel biomassa in de totale duurzame productie nam daarmee af van 25% in 2021 naar 18% in 2022.

Vorig jaar werd minder elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen. Die afname is toe te schrijven aan een lagere productie van gasgestookte centrales. Vanwege de energiecrisis werd het productieplafond voor kolencentrales tijdelijk opgeheven. Dat heeft ertoe geleid dat de elektriciteitsproductie uit kolen gelijk is gebleven.