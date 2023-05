Vakbonden wijzen verhoogd loonbod van 10 procent distributiemedewerkers AH af

ZAANDAM - Vakbonden FNV en CNV hebben een nieuw loonbod van Albert Heijn van 10 procent voor de medewerkers van de distributiecentra afgewezen. AH deed het bod maandagavond, maar de bonden zagen er niets in, aldus een woordvoerster van het supermarktconcern. De zegsvrouw zegt „enorm verbaasd” te zijn. Volgens FNV is de berichtgeving van Albert Heijn echter „onjuist” zonder verder in detail te treden.