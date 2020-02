Grootste overname Morgan Stanley sinds kredietcrisis

E*Trades is een prijsvechter in de brokermarkt. Met de overname van alle aandelen krijgt Morgan Stanley voor nog eens $360 miljard aan beheerd vermogen van E*Trades en zijn klantendata in bezit. Het beheert zelf $2,7 biljoen vermogen voor beleggers. Met de overname krijgt de Wall Street-bank klantendata in bezit die tot de minder vermogenden behoren dan zijn traditionele clièntele.

De overname komt enkele maanden nadat online broker Charles Schwab en zijn concurrent TD Ameritrade overgingen tot een fusie, die $26 miljard besloeg.

Analisten tegenover persbureau Bloomberg noemen de stap een verdere race naar de bodem in prijzen. Volgens Morgan Stanley-topman James Gorman willen zijn klanten steeds meer digitaal bankieren. Hij noemt het als onderdeel van diversificatie van de bank, geen aanval op brokers.

De overnameprijs ligt bijna 31% hoger dan de slotkoers van E*Trade op woensdag.