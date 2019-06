Studeren nog duurder: collegegeld flink omhoog

Het nieuwe tarief is gepubliceerd in de Staatscourant. De verhoging van het collegegeld hangt samen met de consumentenprijsindex, en de prijzen stijgen dit jaar met bijna 3%.

Komend studiejaar, 2019-2020, wordt een jaar studeren €23 duurder. In 2014 was het ook even schrikken voor studenten: toen ging het collegegeld met €71 omhoog. Dat was de meest forse verhoging ooit.

Salarissen

Hier zat ook een heffing van voormalig minister Plasterk bij: elke student ging €22 betalen voor hogere salarissen van docenten. Dit studiejaar betalen studenten deze heffing voor het laatst.

Eerstejaarsstudenten betalen de helft van het collegegeld. Wie een lerarenopleiding volgt, krijgt ook in het tweede jaar korting. Studenten krijgen geen studiefinanciering meer. Zij moeten het collegegeld en geld voor alle benodigdheden nu lenen.