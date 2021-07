Bitcoin weerstaat streng China

De afgelopen tijd treden de Chinese autoriteiten streng op tegen de handel in cryptomunten vanwege zorgen over onder meer fraude en witwassen. Daarnaast wordt ook het minen van digitale valuta in China steeds meer aan banden gelegd vanwege het hoge energieverbruik dat daarmee gepaard gaat. De overheid heeft grote banken en betalingsdienstverleners verboden actief te zijn met de handel in digitale munten en diensten voor transacties met crypto's.

’Vlucht’

Maar er blijven voor Chinezen altijd manieren om toch in crypto’s te handelen. Strateeg David Grider van het Amerikaanse onderzoeksbureau FundStrat meent dat de bitcoin nu profiteert van de ’vlucht naar veiligheid’, aangezien de Chinese autoriteiten techbedrijven genadeloos aanpakken. Zo mogen aanbieders van online educatie geen winst meer maken en moet Tencent afstand doen van zijn exclusieve muziekrechten. In reactie hierop ging de beurs van Hongkong vorige week maar liefst 5% onderuit.

De bitcoin en andere digitale valuta’s worden ook gezien als een bescherming tegen de huidige zeer hoge inflatie in de VS, waartegen de Fed voorlopig niet in actie wil komen.

Bemoedigende uitspraken van Tesla-topman Elon Musk dat er vooruitgang wordt geboekt in het verminderen van het energieverbruik bij het minen en speculaties dat Amazon iets met de munt wil doen, hebben er ook aan bijgedragen dat de prijs van de bitcoin vanuit het dieptepunt van onder $30.000 anderhalve week geleden met 40% is geklommen.