Heijmans dringt verlies terug

Het onderliggend operationeel resultaat kwam uit op 7 miljoen negatief, tegen een min van 11 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg tot 946 miljoen euro, van 922 miljoen euro een jaar eerder. Dat komt volgens Heijmans vooral door sterke omzetgroei bij het onderdeel vastgoed. De orderportefeuille verbeterde naar 2,4 miljard euro aan het einde van juni, tegen 2,1 miljard euro eind vorig jaar.

Heijmans heeft te kampen met moeilijke marktomstandigheden op de Nederlandse infrastructuurmarkt en verlieslatende projecten uit het verleden. Het bedrijf ziet die markt wel voorzichtig verbeteren. Het merendeel van de activiteiten ontwikkelt zich volgens verwachting en de vraag op de woningmarkt blijft groot. De onderneming blijft dan ook bij haar eerder uitgesproken voorspelling dat het gehele jaar met een positief onderliggend operationeel resultaat zal worden afgesloten.

Particulieren

Het bedrijf uit Rosmalen verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar 1069 woningen, tegen 746 woningen in de eerste helft van vorig jaar. Volgens Heijmans was sprake van een sterke toename van de woningverkoop aan beleggers. Aan particulieren werden 569 woningen verkocht, voor een gemiddelde prijs van 249.000 euro.

Het nettoresultaat na belastingen kwam op 12 miljoen euro negatief, tegen een min van 15 miljoen euro vorig jaar. De nettoschuld van Heijmans zakte naar 77 miljoen euro, van 108 miljoen euro eind juni 2015.