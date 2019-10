Groen licht voor benoemingen ASR

Van Olphen is de topman van pensioenuitvoerder APG. Van Vollenhoven werkte eerder als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank (DNB). De raad van commissarissen telt nu zes leden.

De Graaf-de Swart komt per 1 december over van Aegon waar ze sinds 2017 voorzitter particulier was. Eerder werkte ze voor Delta Lloyd en ABN AMRO verzekeringen. Ze vormt na haar aantreden samen met topman Jos Baeten en financieel eindverantwoordelijke Chris Figee de raad van bestuur.