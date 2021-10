Tweede activist pleit bij Just Eat Takeaway voor verkoop Grubhub

Met een belang van 0,4% in de Nederlandse maaltijdbezorger is Oceanwood een maatje kleiner dan Cat Rock, dat 6,5% in handen heeft. Maar het geeft wel aan dat onder een bredere groep aandeelhouders veel onvrede heerst. Die heeft alles te maken met de uiterst teleurstellende koersontwikkeling van Just Eat Takeaway. Dit jaar daalde het aandeel met 28%, terwijl de AEX meer dan 30% in de plus staat.

In de brief die Oceanwood aan het bestuur van Just Eat Takeaway heeft gestuurd, wordt dat verschil hoofdzakelijk toegeschreven aan de nieuwste aanwinst Grubhub.

Verlies marktaandeel

Het Britse hedgefonds meldt de vorige week door Just Eat Takeaway gepresenteerde strategie grotendeels te steunen. Het wijst er wel op dat de overname van Grubhub vier maanden geleden voor scepsis in de beleggingswereld heeft gezorgd.

„We zien dat Grubhub marktaandeel verliest. Het opleggen van een maximum aan commissies door lagere overheden, ongeacht de legaliteit, zorgt ervoor dat de VS een moeilijker landschap is geworden om te navigeren”, schrijft Oceanwood. „Vanuit ons perspectief is de toegevoegde waarde van Grubhub binnen JET nihil. Als je een koers-winstverhouding nabij die van (de grote concurrent, red.) DoorDash erop plakt, zouden de activiteiten een waarde van meer dan $11 miljard hebben, ruim de helft van de huidige beurswaarde van JET.”

Daarnaast roept Oceanwood op tot een vereenvoudiging van de groepsstructuur en meer transparantie ten aanzien van zijn deelneming iFood. Geïnteresseerde partijen zouden volgens haar dan inzien dat deze Braziliaanse maaltijdenbezorger veel meer waard is dan zij er nu voor over hebben.