Trappelen om zaak over te nemen

In het gezin draait alles om het zwembad. „Soms zeggen we weleens tegen elkaar laten we het nu even niet over de zwemschool hebben. Mijn vrouw verzorgt de administratie en maakt de roosters. Ze heeft ook haar diploma voor zweminstructeur, maar daar haalt ze geen plezier uit. Liever regelt ze alles er omheen.”

Zonen Gijs en Karel zijn wel in hun vaders voetsporen getreden en geven allebei les. Dochter Anna is basisschoollerares, maar helpt waar mogelijk. Dochter Rosa studeert psychologie en sociologie en wil dat combineren met de zwemschool. Ze geeft al privéles aan kinderen die in een reguliere zwemklas niet mee kunnen komen.

Op Anna na, hebben alle kinderen de ambitie om de zwemschool voort te zetten. De 60-jarige Koelemeijer verwacht dat de twee jongste, Rosa en Karel, dat samen gaan doen. „Gijs heeft al een eigen zwemschool. Het liefst zou hij ook een eigen zwembad hebben, maar dat heb ik hem afgeraden. Al zou hij de financiering rondkrijgen, dan zijn de exploitatiekosten zo hoog dat je 70 uur per week vol moet zitten om rond te komen. Nu huurt hij ruimtes op verschillende locaties en weet precies welke vaste kosten hij heeft. Bovendien als de chloorpomp stukgaat, meld je dat bij de eigenaar en heb je er zelf geen zorg aan.”

Die zorgen heeft Koelemeijer zelf wel met zijn zwembad. Toch vindt hij een eigen bad het mooiste dat er is. „Ik kan open wanneer ik wil en het aankleden zoals ik het wil. Op een huurlocatie heb je die vrijheid niet.”