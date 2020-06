Rechter: gewoon recht op loon in thuisquarantaine

Wie thuis in quarantaine zit, is dus niet ziek. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Als jij in contact bent geweest met iemand die coronaverschijnselen heeft, moet je ook thuisblijven. Moet je je dan ziek melden en mag de werkgever wachtdagen inhouden? De rechter in Maastricht is duidelijk: dat mag niet.