Duurzaam in opkomende markten

Wat mij opvalt is dat ten opzichte van de MSCI Emerging Markets index een land als China een flink lagere weging krijgt. In de duurzame index krijgt China slechts een weging van 2,7 procent tegenover 21,2 procent in de reguliere benchmark.

Een ander opmerkelijk gegeven is dat Taiwan Semiconductor Manufacturing Company een weging krijgt van 14,7 procent in de duurzame tracker. Qua samenstelling zitten er 179 bedrijven in deze ETF tegenover 852 namen in de ‘normale’ mand.

Wat interessant is dat de duurzame tracker qua kosten een stuk goedkoper is. De lopende kostenratio is 0,35 procent tegenover 0,75 procent in onderstaande ETF van iShares.

Voor degene die heil ziet in deze regio en bovendien maatschappelijk verantwoord wil beleggen, een mooie toevoeging in het palet van opmerkelijke trackers naar mijn mening.

Michael Mooijer is portfolio manager bij OHV Vermogensbeheer en specialist in exchange traded funds (trackers). Hij is werkzaam in de financiële sector sinds 1991. De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.