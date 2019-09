’Alarmsystemen uit na stoppen ISDN’

KPN heeft het stoppen met ISDN, een systeem waarmee bedrijven en consumenten via één lijn tegelijkertijd konden bellen en internetten, al lang geleden aangekondigd. Bijna alle particulieren zijn overgestapt, maar veel bedrijven hebben nog een ISDN-lijntje lopen.

Als ze daardoor vandaag plots onbereikbaar zijn, kunnen ze KPN bellen, laat het bedrijf aan de NOS weten. Dan worden ze binnen een dag op een nieuw systeem aangesloten. Ook klanten die via een andere provider, zoals Tele2, op het ISDN-netwerk van KPN zijn aangesloten, hebben nu mogelijk geen verbinding meer.

Maar veel installateurs van beveilingingssystemen hebben lang gewacht met het vervangen van alarmsystemen die aan het ISDN-netwerk hangen, meldt de vakwebsite Beveiligingsnieuws. Het ombouwen was veel installateurs te duur, maar het gevolg is nu wel dat alarminstallaties niet altijd meer automatisch de politie of de brandweer kunnen bellen in geval van nood.

ISDN was in de jaren negentig, tijdens de opkomst van internetverbindingen via de telefoon, erg populair. Inmiddels is het systeem achterhaald.