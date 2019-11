AEX klimt naar nieuwe top boven 590 punten

De AEX stond rond kwart voor vier 0,8% hoger op 590,1 punten, een aanscherping van het hoogste slot in achttien jaar. De AMX zakte onder zware druk van Air France KLM 0,3% naar 881 punten.

De meeste overige Europese beurzen zetten de opmars van de afgelopen dagen voorzichtiger voort. De Duitse DAX en Franse CAC 40 klommen 0,1% en 0,2%. De Britse FTSE 100 won 0,4%.

De afgenomen risico’s rond de Brexit en vooral de handelsoorlog bleven het sentiment op de aandelenmarkten stuwen. Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, is er in de brede markt een rotatie gaande vanuit obligaties naar aandelen doordat deze categorie in de sweet spot van beleggers is gekomen. „Na de sterke opmars van de koersen in de voorbije weken is het bullish sentiment echter doorgeschoten. Al het goede nieuws rond de fase1-handelsdeal tussen Amerika en China is ingeprijsd. Het lijkt er op dat China president Trump nu aan het testen is met het verzoek om ook bestaande Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen terug te gaan draaien, terwijl er eerder alleen afspraken werden gemaakt over het tegenhouden van nieuwe importheffingen.” Wall Street kwam voorzichtig uit de startblokken met nipte aanscherpingen van de recordstanden voor de Dow Jones-index en de Nasdaq.

Koopman gaat er verder vanuit dat bij een ondertekening van de gedeeltelijke deal tussen Amerika en China naar verwachting beide partijen niet gelijk verder zullen onderhandelen. „De verschillen over onder meer de bescherming van intelectueel eigendom zijn daarvoor te groot.”

Verder is na het goede banenrapport in de VS van afgelopen vrijdag de economische somberheid bij beleggers teruggedrongen, benadrukt Koopman. Hij wijst er echter op dat de banencijfers meer zeggen over de ontwikkeling in de voorbije maanden, terwijl het ISM-cijfer over de Amerikaanse industrie dat vooruitkijkt nog steeds omlaag ging.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, laat weten dat de kracht in de markt blijft geholpen door afgenomen handelsspanningen tussen China en Amerika. De renteverlaging in China droeg volgens hem eveneens een steentje bij. „Partijen die hadden voorgesorteerd op een een economische verslechtering stappen momenteel aarzelend in de markt uit angst om de boot te missen. Vooral de achterblijvende fondsen, zoals de financials en de energiewaarden worden opgepikt. Toch blijft het van belang om attent te blijven voor onverwachtse gebeurtenissen, zoals Trump die een steen in de vijver gooit.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen nam speciaalchemieconcern DSM de koppositie over met een plus van 2,5% in reactie op zijn kwartaalcijfers. De voedingstak bleef sterk presteren, maar de materialentak kampte met zwakte in de Chinese markt. „DSM weet met andere onderdelen de tegenvaller goed op te vangen om door een lastige periode te komen”, stelt Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij.

De financiële instellingen zaten in de lift gesteund door de verder aantrekkende obligatierentes. Aegon boekte een winst van 2,1%, terwijl ASR 2,3% aandikte. NN zag de koers 1,9% oplopen. Bankconcern ING deed ook goede zaken en werd 1,9% meer waard.

Staalgigant ArcelorMittal kreeg er 2,2% bij voortbordurend op de vreugde bij beleggers in het staalconcern dat de kou tussen Amerika en China steeds meer uit de lucht lijkt te gaan. Olieconcern RD Shell raakte steeds meer in trek en koerste 1,4% hoger.

Takeaway, dat in een overnamestrijd rond Just Eat is verwikkeld, belandde met een min van 0,7% in de achterhoede.

Bij de middelgrote fondsen ging SBM Offshore zonder concrete aanleiding 0,5% achteruit. Air France KLM gleed maar liefst 6,1% onderuit. Beleggers reageerden teleurgesteld op de gelanceerde strategische doelen van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie.

PostNL liet een herstel zien van 2,9%. Daarmee werd de averij van een dag eerder toen de postbezorger met een tegenvallend kwartaalbericht naar buiten kwam deels weggewerkt.

BAM klom 0,8%, hoewel de bouwer zijn asfaltcentrales nog niet mag bundelen van toezichthouder ACM.

Smallcap B&S zakte na het stevige verlies van gisteren in reactie op het teleurstellende kwartaalbericht nog eens 2,8%. De Amerikaanse bank Morgan Stanley zag aanleiding de distributeur van de kooplijst te halen.

Accell won 2% op €23,05, na een verhoogd koersdoel naar €28 door NIBC bij een herhaald koopadvies. De zakenbank constateert dat de e-bike zich in heel Europa in een sterk groeiende populariteit mag verheugen.

Kendrion schoot na een lagere opening 4,4% omhoog. De leverancier van elektromagnetische componenten bleef in het derde kwartaal last houden van de handelsoorlog en schrapt zijn lopende aandeleninkoopprogramma. Zakenbank NIBC blijft positief voor de lange termijn en handhaaft zijn koopadvies.

Wil je meer weten over beleggen in Nederlands vastgoed? Meld je dan aan voor het online seminar dat donderdagavond plaatsvindt.