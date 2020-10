Boeings 737 Max wordt voortaan met argusogen gevolgd. Ⓒ ANP/HH

Keulen - De Boeing 737 Max mag hoogstwaarschijnlijk begin 2021 weer de lucht in. Het nieuwe toestel heeft dan bijna twee jaar aan de grond gestaan, na twee dodelijke crashes in Indonesië (2018) en Ethiopië (2019), waarbij in totaal 346 inzittenden omkwamen.