Oprichter Jean-Louis Bouchard (81) kan geen goede opvolger vinden Profiel: ’Heintje Davids’ in IT-wereld trekt kar maar weer bij Econocom

Door Mark Garrelts

Jean-Louis Bouchard Ⓒ ANP / HH

Een oprichter die na decennia aan het roer te hebben gestaan het stokje overdraagt aan zijn kind, is bepaald geen garantie voor succes. Daar kwam Econocom-grondlegger Jean-Louis Bouchard een aantal jaar geleden achter. Zijn zoon Robert moest snel na de benoeming bij het IT-bedrijf al weer het veld ruimen. Een nieuwe recente wisseling van de wacht aan de top was ook geen lang leven beschoren, waardoor de 80-jarige Bouchard de touwtjes zelf maar weer in handen neemt.