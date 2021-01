Blik op crisisimpact bij handelsupdate Philips

Gezondheidstechnologieconcern Philips geeft later op maandag een kijkje in de boeken. Naast de cijfers over het afgelopen kwartaal gaat de aandacht ook uit naar de vooruitzichten voor dit jaar en in het bijzonder naar de impact van de coronacrisis en de strengere maatregelen die veel landen eind vorig jaar oplegden om verspreiding van het virus in te dammen.